La California potrebbe imporre ai nuovi veicoli un limitatore di velocità A quando in Ue?

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mentre l’Italia si divide sul tema della Città 30 e il demolitore degli autovelox veneti viene esaltato sui social quale novello Robin Hood, lo Stato dellasta seriamente prendendo in esame un disegno di legge che regola “dall’alto” lamassima dei, adattandola alla strada che stanno percorrendo. Si tratta di utilizzare una tecnologia ormai comune per “governare” il flusso veicolare, agendo sul singolo veicolo senza che il pilota possa opporsi al rispetto delle regole. Non è una novità assoluta, poiché già nel 2017 l’agenzia federale dei trasporti (National Transportation Safety Board o Ntsb) aveva raccomandato ai legislatori degli stati americani d’introdurre l’obbligo del controllo automatico dellanei. Non è una tecnologia da ...