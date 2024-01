La banda dei tabacchi colpisce ancora | furto con spaccata a Porto Sant' Elpidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024)(Fermo) 30 gennaio 2024 - E’ stata soprannominata ladeiperché solitamente prende di mira attività commerciali di rivendita di sigarette, non disdegnando i gratta e vinci. Nonostante siano braccati da settimane dalla polizia e dai carabinieri, i malviventi hanno colpito nuovamente notte tempo, con la medesima tecnica della, ain un bar ricevitoria situato in piazza Dante. Erano da poco passate le 2.30 quando i componenti dellasono entrati in azione: uno di loro, con una grossa pietra, ha sfondato la porta a vetri d’ingresso e, in pochi secondi, i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale, hanno trafugato, gratta e ...