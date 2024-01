Kean Atletico Madrid | affare saltato | i motivi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Moise, attaccante di proprietà della Juventus, non si trasferirà più all’. Ecco iche hanno fatto saltare l’Moise, attaccante di proprietà della Juventus, non si trasferirà più all’. Ecco iche hanno fatto saltare l’. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’è sfumato a causa dei tempi di recupero dell’attaccante dal suo infortunio che aveva bisogno ancora di due settimane di riabilitazione per tornare in campo. Queste tempistiche non sono andate bene ai colchoneros e dunque la trattativa è saltata.

Moise Kean lascerà la Juventus per l’ Atletico Madrid . In giornata partirà per la Spagna e l’ufficialità arriverà a breve Come rivelato da Sky ... (calcionews24)

Non è ancora gatta per il passaggio di Moise Kean dalla Juventus al l’Atletico Madrid. Gli ultimi giorni di calciomercato in casa bianconera sono ... (calcioweb.eu)

Sembrava tutto fatto per una cessione in prestito secco oneroso, Kean tra l’altro era arrivato a Madrid domenica ed era pure in tribuna al Metropolitano per Atlético-Valencia. Come aggiunto sempre da ...Inatteso colpo di scena nella trattativa tra Juve e Atletico Madrid per il trasferimento in prestito di Moise Kean. Stando a Sky, infatti, lo staff medico del club… Leggi ...Al momento, quindi, Juventus e Atletico Madrid sono in contatto nel tentativo di sbloccare l'operazione. Possibile anche che possano essere modificate le condizioni economiche dell'operazione. Intanto ...