Kate Middleton lascia l’ospedale dopo 13 giorni | come sta e dove si trova ora

(Di martedì 30 gennaio 2024) Era il 17 gennaio scorso quandoè stata ricoverata alla London Clinic per un intervento chirurgico all’addome. Ora,13 lunghiè stata dimessa, e l’annuncio ufficiale, proprioquello che dava notizia dell’ingresso in ospedale, è arrivato ieri sera con un post sulla pagina Instagram della coppia reale: “La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi”. Ancora nessun indizio sulla natura dell’operazione cheha dovuto affrontare: nel comunicato di Kensington Palace, infatti, non viene aggiunto altro, oltre al fatto che la principessa continuerà la convalescenza a casa e ai dovuti ringraziamenti rivolti al team medico e per i numerosi auguri di pronta guarigione ...