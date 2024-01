Kate Middleton | dove si trova ora | “È pazzesco | ci sono anche i delfini”

Leggi tutta la notizia su tvzap

Dopo 13 notti ricoverata alla London Clinic per un'intervento all'addome,nella mattinata di ieri è stata dimessa. L'esatta natura di questa operazione non è stata rivelata, ma secondo fonti vicine alla famiglia reale, presto il mistero verrà svelato. Il post operatorio durerà ancora qualche mese, infatti la principessa del Galles ha annullato tutti i suoi impegni almeno fino a dopo Pasqua. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: "La principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero. Sta facendo buoni progressi". In questa lunga degenzasarà circondata dall'affetto del marito e dei figli all' Adelaide Cottage .