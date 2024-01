Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 gennaio 2024)è statadall’ospedale dopo 14 giorni di ricovero a seguito di un intervento all’addome. A due settimane di distanza dall’operazione non si hanno notizie più precise sulle sue realidi salute. Ma spunta l’indiscrezione su patologie ginecologiche., parla il ginecologo Infatti, attraverso un comunicato stampa, Kensington Palace ha fatto sapere chesi sta riprendendo dall’intervento e che sta bene, ma non viene detto altro di più specifico. Inoltre, ladelnon si è mostrata in pubblico al momento delle dimissioni, come invece ha fatto Re Carlo che ha lasciato la London Clinic poche ore dopo la nuora. Per questo mistero che aleggia intorno a ...