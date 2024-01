Kate Middleton a casa dopo il ricovero | l’emozionante abbraccio con i figli

(Di martedì 30 gennaio 2024) La principessariabbraccia idue settimane diper un delicato intervento chirurgico all’addome. I tredei principi del Galles, George, 10 anni, Charlotte, otto, e Louis, cinque, non avevano avuto il permesso di andare a visitarla alla London Clinic di Marylebone, come rivela il Daily Mail. Ne consegue che questa è stata finora la più lunga separazione tra ie la mamma.Leggi anche:dimessa dall’ospedale, le prime foto Una famiglia molto unita Gli eredi al trono britannico hanno scelto di rendere il più normali possibili i rapporti con i, cercando di passare con loro molto tempo. Anche i viaggi sono sempre programmati per tempo e con attenzione.è stata ...

