Kanye West vieta i social alla moglie Bianca Censori La preoccupazione degli amici | “La sta isolando sempre di più”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non solo il divieto di parlare e l’obbligo di mangiare solo alcuni alimenti: a quanto pareavrebbe proibitodi usare inetwork. Il motivo? Proteggerla dai commenti negativi. Secondo gli, però, sarebbe una tattica per isolarla ancora di più. “haavuto imedia ed è stata attiva fino a quando non ha sposato”, ha detto in esclusiva a DailyMail un insider, “L’ha convinta che, dal momento che ora è una star, deve rimanere fuori daied è inquietante per coloro che la conoscono perché sembra un’altra forma di controllola dal mondo, la sta...