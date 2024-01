Kanye West aggredisce una giornalista Il nuovo delirio | “Io sono una leggenda”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

finisce di nuovo nella bufera. A poco più si una settimana dalla sua ultima trovata, una protesi in titanio per i denti, il rapper ha aggredito una giornalista per avergli posto una domanda invadente sulla moglie. Per le strade di Los Angeles, ha iniziato ad urlare alla giornalista aggredendola verbalmente e rubandole il telefono con il quale stava facendo un video. La domanda che ha fatto tanto arrabbiare era "ma stai controllando tua moglie? Lei ha libertà di ..."