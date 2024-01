Kalashnikov | ruspe e chiodi sull’asfalto | il video dell’assalto dei cerignolani a un caveau da 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Modalità paramilitari, le chiamavano gli investigatori. Perché utilizzatori fucili mitragliatori AK 47 e grazie a un escavatore tirarono giù la recinzione dell’istituto di vigilanza Ivri-Sicuritalia di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, così da entrare nella “sala conta” dove trovarono e portarono via 4,8diin contanti. E nel frattempo sparavano e sparavano, per evitare la reazione delle 14 guardie giurate in servizio. Poi si coprirono la fuga incendiando alcuni camion lungo le strade e spargendoa tre punte. Arrivavano quasi tutti da Cerignola, in provincia di Foggia, una sorta di “centrale” di questo tipo di crimini, come dimostrano le decine di colpi effettuati in giro per l’Italia negli ultimi quindici anni. Adesso, dopo una lunga inchiesta della procura de L’Aquila, ...