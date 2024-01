Juventus | tempi di recupero più lunghi del previsto per Kean | a rischio il passaggio all’Atletico Madrid

(Di martedì 30 gennaio 2024) Rischia di saltare il trasferimento di Moise. In seguito alle visite mediche, sono infatti emersidipiùdelper il problema alla tibia accusato dall’attaccante della. Salvo sorprese,non vestirà dunque la maglia dei colchoneros, ma potrebbe comunque trovare un accordo con un’altra squadra in queste 72 ore finali di calciomercato. Prima dell’accelerata dell’Atletico, molte squadre di Serie A avevano infatti chiesto ai bianconeri informazioni sull’attaccante. A riportarlo è Sky. SportFace.

Secondo Il Messaggero Veneto, nelle ultime ore, c`è stato nuovo tentativo della Juventus per Lazar Samardzic, obiettivo da lungo tempo di Giuntoli: dopo il sondaggio.Al momento, quindi, Juventus e Atletico Madrid sono in contatto nel tentativo di sbloccare l'operazione. Possibile anche che possano essere modificate le condizioni economiche dell'operazione. Intanto ...Nonostante le viste mediche superate la trattativa che può portare Kean, accostato al calciomercato Milan, dalla Juventus all’Atletico Madrid è in stand by. Come riportato da Sky Sport infatti, lo ...