Juventus | colpo di scena | in stand-by l’operazioni Kean con l’Atletico

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non è ancora gatta per il passaggio di MoisedallaalMadrid. Gli ultimi giorni di calciomercato in casa bianconera sono destinati a regalare grandi sorprese in entrata e uscita. Il dirigente Giuntoli è alla ricerca di un centrocampista da regalare al tecnico Massimiliano Allegri e sono in corso valutazioni. I nomi caldi sono quelli di Pereyra e Bonaventura.

Altro che ferma. La Juve in questo mercato di gennaio ha lavorato anche molto, in attesa di capire come e se aggiungere un tassello subito per... (calciomercato)

Marco Tardelli, ex centrocampista di Juventus e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Inter-Juve: "Se i nerazzurri vincono per i bianconeri ...Il Catania è pronto a chiudere un super colpo di mercato. Dopo la cessione di Rocca all’Avellino è arrivato il via libera per chiudere l’acquisto di Andres Felipe Tello Munoz, o più semplicemente ...In attesa di risolvere il rebus centrocampista, però, la società bianconera ha chiuso un altro colpo. La Juventus ha chiuso per Pedro Felipe. Il classe 2004 è sbarcato in Italia nella mattinata di ...