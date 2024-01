Juventus | arriva il passaporto comunitario per Barido | la nuova nazionalità e la gestione in programma

La Juventus non compra per la prima squadra dove la rosa costruita per Massimiliano Allegri è ritenuta all'altezza e, salvo sorprese,... (calciomercato)

Francisco Barido è il nuovo colpo in prospettiva della Juventus. Un vero e proprio guizzo di mercato per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti del futuro. In Argentina i paragoni si ...Moise Kean non andrà all'Atletico Madrid in quanto non ha superato le visite mediche con gli spagnoli. Secondo quel che riporta il media spagnolo Marca, l'attuale attaccante ...Bernardeschi alla Lazio A Formello c’è già stato il via libera di Sarri per l’arrivo di Bernardeschi. I due hanno lavoro insieme ai tempi della Juve e il tecnico gradirebbe un rinforzo per il reparto ...