Juventus | allenamento al mattino prima dell’Inter | possesso e partitella

(Di martedì 30 gennaio 2024) Laquesta mattina si è ritrovata inalla Continassa nella settimana che porta alla sfida con l'Inter. Di seguito il report del lavoro svolto dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri. L'– "La Juve è attesa dalla sfida di domenica sera a San Siro, quando farà visita all'Inter. Inizia dunque la settimana di lavoro verso il Derby d'Italia, con la squadra in campo questa mattina, dopo il riposo di sabato e di domenica. Il gruppo ha lavorato a lungo sulschierato, per poi cimentarsi con la consueta. Domani in campo, nuovamente al".

