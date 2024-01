Juventus | Allegri sorride 3 volte per l’Inter! Un ospite a Torino ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

Laoggi ha lavorato alla Continassa in preparazione della sfida contro l'Inter. Tre notizie positive per, che ha accolto anche un ex leggenda della Serie A. ULTIME ? Si avvicina la sfida tra Inter e. Oggi ha ripreso i lavori la squadra di Massimiliano, mentre domani toccherà ai nerazzurri. Tre buone notizie per i bianconeri: recuperati a pieno regime Federico Chiesa e Weston Mckennie, entrambi oggi in gruppo e regolarmente convocabili per San Siro. Da giovedì, come riferisce Paolo Aghemo di Sky Sport 24, ritornerà anche Adrien Rabiot. Intanto, oggi ha fatto visita al quartier generale dellaGeorge Weah. L'ex leggenda del Milan, padre di Timothy, ha salutato tutta la squadra.