Juve | Chiesa titolare con l’Inter? Arriva la decisione di Allegri

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le ultime sul possibile impiego di Federico, attaccante dellantus, dacontro. I dettagli Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, Federicoè tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema al ginocchio. L’attaccante sarà regolarmente a disposizione per il big match scudetto contronon dovrebbe però farlo partire da, con Yildiz favorito per accompagnare Vlahovic. Perci sarà invece spazio nel secondo tempo della gara. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24

Chiesa titolare in Inter Juve Allegri va verso questa decisione. Questa la possibile scelta sull’attaccante Chiesa oggi si è allenato in gruppo e quindi ci sono grandi possibilità che possa tornare n ...Dunque, contro i nerazzurri, la Juventus, in avanti avrà a disposizione solo Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz e Federico Chiesa. Contro l’Inter mister Allegri si affiderà alla formazione migliore e in ...Con Chiesa non ancora al meglio e con Yildiz primo cambio vista l'assenza di Milik, il tecnico si affiderebbe al giovane italiano ...