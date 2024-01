Jürgen Klopp è un uomo d' amore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 gennaio 2024) C’è una canzoncina tedesca che fa, al ritmo di polka, “Ti ricordo così / perché unico e a modo tuo / perché così diverso dagli altri / Ti ricordo così / ora che ci sei ancora / e quando non ci sarai più”. La scrisse e l’incise l’attrice e cantante Lilian Harvey nel 1939, pochi mesi prima di scappare dalla Germania per paura che la Gestapo la prendesse e la mandasse in un campo di lavoro per aver aiutato diversi ebrei a scappare dalla persecuzione. E si disse che la scrisse proprio per una di queste persone, che fu suo amante, e che aveva paura di non poter più rivedere. C’è questa canzoncina tedesca, scritta da Lilian Harvey per un altro, che potrebbe essere cantata negli stadi, soprattutto a Liverpool, all’Anfield. E dedicata a unche nel rettangolo di gioco non c’è, ma che fa in modo che esista ciò che c’è ogni volta che il Liverpool ...