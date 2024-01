Jung Kook | ‘Standing Next to You’ arriva in tutte le radio italiane

(Di martedì 30 gennaio 2024)anche inin Italia il nuovo singolo Standingto You di, tratto dal suo primo album solista GOLDEN, subito nella storia per essere l’album che ha venduto di più (oltre 2 milioni di copie) nella storia dell’Hanteo Chart, la classifica che monitora le vendite degli artisti K-Pop a livello mondiale. L’album, inoltre, ha debuttato subito alla prima posizione della classifica album mondiale su Spotify. La nuova versione remix del brano vede tra l’altro un ospite d’eccezione: Usher, che ha girato anche il videoclip ufficiale con la superstar sudcoreana. Giovedì 1 febbraio, per l’esattezza, inarriveranno entrambe le versioni del singolo. GOLDEN prende spunto dai momenti d’oro dicome artista solista. L’album è ...

Grandi numeri per Jung Kook , il membro dei BTS raggiunge il miliardo di stream su Spotify con il singolo Seven , in radio da venerdì 3D La popstar ... ()

Standing Next to You – la main track dell’album solista di Jung Kook , Golden – vanta oggi una remix version con un ospite d’eccezione. Come ... (funweek)

In questo senso non vanno dimenticati diversi fattori: gli album solisti di Jung Kook, Jimin e Suga e la definitiva esplosione di band emergenti come NewJeans e BLACKPINK.