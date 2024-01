Jordan Peele | il regista di Nope insieme a Randall Park per un film storico

(Di martedì 30 gennaio 2024) In coppia con la star di The Interview, illavorerà ad un nuovo lungometraggio. Monkepaw Productions, casa di produzione di, lavoreràper realizzare un. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di unsulla Seconda Guerra Mondiale che si concentrerà sui nippo-americani che hanno combattuto per gli Stati Uniti, anche se potrebbe trattarsi semplicemente di un punto di partenza per un progetto maggiormente ampio.scriverà il progettoa Michael Golamco e secondo Jeff Sneider ilpotrebbe essere diretto proprio da, anche se la lavorazione è soltanto alle ...

In coppia con la star di The Interview, il regista lavorerà ad un nuovo lungometraggio.