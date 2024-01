’Jona’ di Gori commuove la platea | La storia di uno è quella di tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Jona", spettacolo teatrale di Gianfrancodi Longiano, ha incantato ragazzi e adulti nel giorno della memoria, rappresentato in anteprima nazionale nel gremito oratorio San Rocco di Gatteo. Presenti in sala anche il vicesindaco Daniel Casadei e gli assessori Stefania Bolognesi e Serena Bravaccini. Molto suggestivo il coinvolgimento dei ragazzi delle classi terze della secondaria di primo grado sul coro "Gam Gam" intonato dal soprano Vera Della Scala, accompagnato dal maestro Ares Signorello e cantato da tutta la sala. Hanno emozionato tanto le parole interpretate dal protagonista del reading, il piccolo ma grande Gianlucadi 10 anni, al suo debutto come attore teatrale (in foto assieme al padre Gianfranco). Esattamente 10 anni fa tra l’altro, il 26 gennaio 2014, debuttava sullo stesso palco e per la stessa ricorrenza, la pianista Giulia ...