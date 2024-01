Jihad | ' senza globale cessate il fuoco | nessun accordo'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Laislamica non negozierà accordi sugli ostaggi israeliani se non ci sarà un "ile un ritiro delle forze israeliane da Gaza". Lo ha detto, citato dai media, il segretario generale dell'organizzazione Ziad al-Nakhala. Ladetiene rapiti israeliani nella Striscia.

La Jihad islamica non negozierà accordi sugli ostaggi israeliani se non ci sarà un "globale cessate il fuoco e un ritiro delle forze israeliane da Gaza". Lo ha detto, citato dai media, il segretario generale dell'organizzazione Ziad al-Nakhala.