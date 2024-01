Jesi | raffica di multe per l' abbandono di rifiuti | 70 multe in due mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024)(Ancona), 30 gennaio 2024 - Tolleranza zero da parte del Comune contro chi abbandona ial di fuori degli spazi consentiti o contro chi, disinteressandosi di quanti fanno correttamente la raccolta differenziata, gettano la loro spazzatura indistintamente nel primo contenitore che capita. Violazioni queste che hanno portato la polizia locale a emettere una settantina di sanzioni da dicembre ad oggi, da quando cioè il comando si è dotato delle cosiddette foto trappole. “Si tratta – spiegano dall’amministrazione comunale - di una strumentazione di videosorveglianza che viene posizionata in zone della città che da tempo registrano criticità in fatto didei, registrando quello che accade minuto per minuto, tra l’altro segnalate con precisa cartellonistica nel rispetto della normativa sulla ...