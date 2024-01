Jesi | adesca una donna e le spilla 16mila euro fino a minacciare il suicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024)(Ancona), 30 gennaio 2024 –unasola e lesoldi inventando prima il lutto di un genitore poi una sua grave malattia per far leva sulla sua bontà d’animo e poi minacciando il. La vittima, una 63enne del posto, si rivolge al commissariato dopo l’ennesima richiesta di denaro e quando già aveva persoe gli inquirenti denunciano per truffa in concorso una 66enne di Sassari, mettendosi sulle tracce del suo complice. Ieri la conclusione dell’attività investigativa da parte della polizia giudiziaria del commissariato di, ma i fatti risalgono a marzo scorso. La vittima era stata contattata tramite la messaggistica del socialnetwork da un uomo, con cui aveva avviato poi una fitta corrispondenza. Tra un messaggio ...