Jannik Sinner oggi a Palazzo Chigi da premier Meloni

Sinner ospite a Sanremo, il VIDEO di Amadeus e altri indizi – In questo momento è uno degli italiani più famosi al mondo, anche se la cosa non ... (urbanpost)

TENNIS. Il preparatore Dragoljub Kladarin, di origini croate ma ormai orobico d’adozione e da sempre in provincia, prima a Cividino e poi a ... (ecodibergamo)

Tutta Italia ha festeggia to Jannik Sinner per la vittoria agli Australian Open . Tutta, o quasi. A fare eccezione è Sesto Pusteria , il paese dove il ... (leggo)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà oggi Jannik Sinner a Palazzo Chigi alle 15.30. Il 22enne altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open 2024, giovedì 1 febbraio sarà invece ...Da poco più di 50 euro all'anno a 5.700. Tanto aumenterà il canone dovuto al Comune di Latina per affidamento e gestione dei campi da tennis del parco Falcone e Borsellino ...Jannik Sinner è senza dubbio il cittadino più famoso di Sesto Pusteria, eppure lo storico trionfo del tennista 22enne agli Australian Open non è stato festeggiato in paese. I genitori del campione ...