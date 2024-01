Jannik Sinner oggi a Palazzo Chigi da premier Meloni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgiariceveràalle 15.30. Il 22enne altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open 2024, giovedì 1 febbraio sarà invece ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme agli altri azzurri che hanno conquistato la Coppa Davis alla fine dello scorso anno.arrivaa Roma intorno all’ora di pranzo. Intanto Amadeus ha lanciato via social l’invito ufficiale al tennista perché salga sul palco di Sanremo 2024. “Sanremo si ama,si ama. Complimenti. Questo messaggio è per te. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’nvito a venire al festival di Sanremo”, dice Amadeus nel video. “Tutti me lo chiedono, ovviamente – aggiunge – c’è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo, quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao, sei il numero uno”., in teoria, avrebbe l’agenda relativamente libera. Il campione dell’Australian Open non parteciperà al torneo Atp di Marsiglia in programma la prossima settimana e dovrebbe tornare a giocare nel torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 19 al 25 febbraio. Al Corriere della Sera, però, il numero 4 del ranking ha già fornito una risposta prima ancora dell’invito di Amadeus: “A Sanremo non vorrei andare, io devo giocare a tennis”. L'articolo proviene da Italia Sera.