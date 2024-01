Jannik Sinner | l’ambassador dei sogni anche per la moda

(Di martedì 30 gennaio 2024) Reduce dall’ultima vittoria negli Australian Open dove ha conquistato il primo torneo del Grande Slam,è diventato il numero uno nel tennis mondiale a soli 22 anni. Grazie alla sua dedizione per il tennis e il poco interesse nel condividere sui social il suo privato,è il volto perfetto per qualunque marchio. Nike vanta di essere tra i primi ad aver dato fiducia al giovane tennista, dimostrando notevole lungimiranza per il talento. Con i primi accordi che risalgono al 2019, il marchio sportswear ha rinnovato il suo contratto nel 2022 assicurandosiper i prossimi 10 anni e garantendo al tennista un guadagno totale di 150 milioni di euro, 15 milioni per ogni stagione. Al fianco di Nike,Rolex ha dato fiducia all’altoatesino sin dai suoi 18 anni nominandolo ambassador del ...

Jannik Sinner è sbarcato in Italia e per la precisione a Roma alle 12.40, quasi 48 ore dopo aver colpito il dritto vincente decisivo sul match point ... (oasport)

“E stato un incontro informale, schietto, non istituzionale. Hanno parlato come fossero degli amici, c’era una sintonia di Valori , di sentimenti, ... (sportface)

Il 22enne altoatesino è il terzo italiano di sempre a imporsi in un Major, il primo a trionfare in Australia. Prima di lui solo Nicola Pietrangeli, ...TENNIS - Jannik Sinner superstar: tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Dall'incontro con Meloni a quello con Mattarella, ma non solo: tutti i suoi impegni.Jannik Sinner è sbarcato in tarda mattinata all'aeroporto di Fiumicino, dopo un viaggio da Melbourne con scalo a Dubai: con il rientro in Italia, per il 22enne altoatesino vincitore degli Australian ...