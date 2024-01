Jannik Sinner incontra la premier Meloni a Palazzo Chigi

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 Incontro atrae laGiorgia. L'incontro è durato circa mezz'ora. Applausi e qualche selfie con i dipendenti diche lo aspettava in cortile. Aanche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. "Un'impresa degna di un vero campione" aveva scrittosu X. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Jannik Sinner ospite al Festival di Sanremo 2024? Meglio di no, almeno secondo il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), ... (tpi)

ROMA – "Se Jannik andasse a Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi " Lo ha dett ...(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 Incontro a Palazzo Chigi tra Jannik Sinner e la premier Giorgia Meloni. L'incontro è durato circa mezz'ora. Applausi e qualche selfie con i dipendenti di Palazzo ...Il tennista piemontese rivela le sue emozioni nel guardare in tv il trionfo agli Australian Open del compagno di doppio in Davis e di giochi: "Il battito aumentava, l'emozione mi scuoteva" Da Pechino, ...