Jannik Sinner è sbarcato in Italia Folla evitata all’aeroporto | poi l’incontro con Meloni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024)ine per la precisione a Roma alle 12.40, quasi 48 ore dopo aver colpito il dritto vincente decisivo sul match point per completare la rimonta e battere 6-3 al quinto set il russo Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. Atterrato a Fiumicino, il tennista azzurro è stato prelevato sotto la scaletta dell’area per evitare bagni di. Il numero 4 del ranking ATP verrà scortato in un albergo top secret della Capitale, per poi affrontare nel pomeriggio un incontro privato a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia. Il 22enne altoatesino farà visita al Presidente del Consiglio alle ore 15.40 insieme ad Angelo Binaghi, presidente della Federazionena Tennis e Padel. L’occasione sarà propizia per portare a ...