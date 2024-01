Iwobi lascia la Lega e passa a Forza Italia | “Non mi ritrovo più in questa gestione”

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'ex senatore dellaToniil Carroccio e da oggi. Ad annunciarlo è lo stesso ex parlamentare con un messaggio sui social dove spiega i motivi dell'addio al partito di Matteo Salvini. "Cari Amici, oggi condivido con voi la mia decisione dire, dopo 30 anni di

(Adnkronos) - L'ex senatore della Lega Toni Iwobi lascia il Carroccio e da oggi passa a Forza Italia. Ad annunciarlo è lo stesso ex parlamentare con un messaggio sui social dove spiega i motivi dell'a ...L'ex leghista Toni Iwobi aderisce a Forza Italia. Iwobi nel 2018 era diventata la prima persona di colore eletta in Senato. Dopo un lungo trascorso con il Carroccio (si era iscritto alla Lega nel 1993 ...Imprenditore di origine nigeriana, nel 2018 era stato eletto a Palazzo Madama dalla Lega Nord, in cui aveva cominciato la sua lunga militanza. Ma la mancata ricandidatura nel 2022 ha aperto una crepa ...