Iwobi | il primo senatore nero | passa dalla Lega a Forza Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI -nella storia politicana, l'ex leghista Toniaderisce a. "Benvenuto inTony!", annuncia il coordinatore azzurro in Lombardia Alessandro Sorte, che posta sui social una sua foto cone Antonio Tajani. Di origini nigeriane,ha iniziato la militanza politica con l'iscrizione allaNord nel 1993, per poi essere eletto nel consiglio comunale di Spirano, in provincia di Bergamo, fino al 2014. Nel periodo 2010-2014 è stato anche assessore per i servizi sociali e presidente della commissione cultura, organizzando corsi di dialetto bergamasco e di toponomastica locale. Alle elezioni regionali del 2013 ...