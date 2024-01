Itri Violenza di genere | “Prevenire per imparare ad amare” | il progetto del Comune e l’ass “Mai più vittima”

In aumento i casi di violenza contro gli arbitri. C’è l’82% in più dei casi denunciati Le polemiche arbitrali sono ormai all’ordine del giorno nel ... (ilnapolista)

Collina "Violenza sugli arbitri un cancro per il calcio"

"In Turchia immagini orribili come orribili sono le migliaia di aggressioni fisiche e verbali". ZURIGO (SVIZZERA) - Pierluigi Collina scende in ... (ilgiornaleditalia)