Italia-Libia | Meloni vede Dabaiba | focus su migranti e energia | avanti con Piano Mattei

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – A margine della Conferenza-Africa, la presidente del Consiglio Giorgia– a un anno dalla sua visita a Tripoli – ha incontrato ieri il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhamid. L?incontro, a quanto si apprende, “è servito a fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali, in particolare riguardo alla cooperazione in ambito migratorio, anche alla luce della collaborazione instaurata con la Tunisia a livello di ministri degli Interni. L?incontro è servito inoltre a verificare le opportunità di rafforzare il partenariato in atto in ambito energetico, che ladesidera estendere alle fonti rinnovabili. Il governo libico si è detto pronto a cooperare per l?attuazione delper l?Africa, dove avrebbe particolare interesse ai settori della formazione e dell?”.Nell?ambito del processo politico, il Presidenteha ribadito il sostegno agli sforzi del Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell?ONU, Abdoulaye Bathily, per sbloccare l?impasse al fine di favorire un accordo politico di ampio respiro che possa spianare la strada verso le elezioni. L'articolo CalcioWeb.

