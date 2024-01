IT-alert | oggi 30 gennaio nuovo test | dove suonerà lo smartphone e perché

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Prosegue la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-, relativa alla fase dedicata a scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio., martedì 302024, a alle 12 locon un suono distintivo diverso dalle normali notifiche per incidente rilevante in stabilimenti industriali in Liguria – Stabilimento IPLOM, Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (Genova). Per “incidente rilevante” si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento industriale classificato a rischio di incidente rilevante dal Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al ...