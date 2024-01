IT-alert | oggi 30 gennaio nuovo test | dove suonerà lo smartphone e perché

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30, 2024 (Adnkronos) – Prosegue la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-, relativa alla fase dedicata a scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio., martedì 302024, a alle 12 locon un suono distintivo diverso dalle normali notifiche per incidente rilevante in stabilimenti industriali in Liguria – Stabilimento IPLOM, Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (Genova). Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento industriale classificato a rischio di incidente rilevante dal Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose. Ciascuno stabilimento industriale deve disporre di un Piano di emergenza esterno (PEE), contenente le misure di mitigazione dei danni all'esterno dello stabilimento e di un Piano di emergenza interno (PEI), contenente le misure di mitigazione dei danni all'interno dello stabilimento. IT-si attiverebbe per i diversi possibili scenari incidentali che potrebbero interessare l'impianto. Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto alla direttiva Seveso ilo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:Messaggio di prova IT-. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-.gov.itIn caso di reale pericolo per un incidente rilevante in uno stabilimento industriale, i cellulari presenti nelle aree vicino agli impianti interessati riceveranno un messaggio IT-di questo tipo: Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell’impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA). TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità. Si evidenzia comunque che potrebbero esserci dispositivi presenti in zone interessate dall’emergenza che non riceveranno il messaggio. Ciò è dovuto a uno dei limiti della tecnologia cell-broadcast, quello dell’impossibilità di sovrapporre perfettamente l’area che si stima come potenzialmente interessata dall’emergenza con l’area coperta dalle antenne degli operatori di telefonia che vengono utilizzate per l’invio dei messaggi. — [email protected] (Web Info)