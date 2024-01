IT Alert 30 gennaio | nuovo test | le regioni coinvolte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 gennaio 2024) È nuovamente tempo di IT-per alcuned’Italia. Ormai l’intero Paese sa di cosa si sta parlando ma, considerando la prima ondata di sperimentazioni. Per evitare equivoci, però, di seguito riportiamo tutte le informazioni del caso. Dettagli utili a capire l’importanza di questo processo, così come il comportamento da tenere all’arrivo della segnalazione e in seguito. Gli smartphone squilleranno in tre, precisamente alle ore 12 di oggi, martedì 30. IT-: quando arriva l’allarme La Protezione Civile ha annunciato l’avvio di una nuova serie diconnessi all’IT-. Il riferimento per le segnalazioni è quello di rischi specifici per aree molto ristrette. Il 30è la data d’avvio per gli smartphone di tre ...