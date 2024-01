Istituto Severi Correnti | scatta l’occupazione | lezioni sostituite con partite di calcio | murales e incontri sulla Palestina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano – Dalla mattina di oggi martedì 30 gennaio ètadell’di via Alcuino a Milano. Gli studenti hanno organizzato un’assemblea nel cortile dell’e srotolato gli striscioni che annunciano, che durerà fino a giovedì 1 febbraio. No alla cogestione Il Collettivo delha poi consegnato agli studenti una lettera in cui vengono spiegati i motivi dell’azione. Il primo è la protesta contro la cogestione, tre giorni durante i quali i ragazzi partecipano, insieme ai docenti, alla gestione delle attività della scuola. “All’inizio di quest’anno – recita il comunicato del Collettivo – parte del corpo docente ha proposto tre giorni di cogestione. Alcuni di loro sono ...