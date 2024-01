Istituto Montani tra passato e futuro Ecco il padiglione della meccanica

(Di martedì 30 gennaio 2024) È un percorso che va avanti a tappe, per tagli del nastro, per rinnovare le strutture di una realtà storica come l’. L’ultimo in ordine di tempo a tornare a nuova vita è stato il, venerdì scorso il taglio del nastro con gli studenti in cortile, alla presenza delle autorità, il sindaco Paolo Calcinaro, il consigliere provinciale con delega al mondoscuola Pisana Liberati, i funzionariProvincia Gianluca Rongoni e Sandro Vallasciani, la dirigente Stefania Scatasta e l’associazione ex allievi. L’edificio fino al 2021 si trovava ad affrontare delle problematiche oggettive, con i primi tre livelli con accesso dal cortile su viae il quarto livello al piano terra del convitto, dunque era molto ...

