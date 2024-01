Istat | Pil Italia nel 2023 segna +0 | 7%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 gennaio 2024) 11.00 Nel 4° trimestreil Pilno, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato+0,2% sul trimestre precedente e dello 0,5% in termini tendenziali. Così l'dalle prime stime, precisando che il 4 trimestre ha avuto 3 giornate lavorative in meno rispetto al 3° e una in meno rispetto al 4° trimestre 2022. Nel, la crescita del Pil è +0,7%: la stima Nadef era +0,8%, ma la guerra Israele-Hamas, scoppiata successivamentem aveva fatto immaginare una revisione al ribasso.Crescita acquisita +0,1%.