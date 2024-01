Istat | Pil del 2023 al +0 | 7%

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il pil dell'Italia è cresciuto neldello 0,7%. Lo ha comunicato l'con i dati del quarto ed ultimo trimestre dell'anno. Nei 90 giorni la crescita è stata dello 0,2%. Per il 2024 la crescita acquisita è a +0,1%

MILANO – L’economia italiana rialza la testa nel finale di anno e cresce nel quarto trimestre dello 0,2%, superando le attese. Sono i dati, ancora preliminari, diffusi questa mattina dall’Istat che ...Secondo l'Istat, nel quarto trimestre 2023 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente (in leggera ...Facendo riferimento all'analisi di Marcello Gualtieri dal titolo: «Crescono gli occupati ma il dato non convince» pubblicato su ...