Istat | nel 2023 il Pil italiano cresce dello 0 | 7%

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nelil Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato0,7% rispetto al 2022, chiuso a +3,7%. Lo rende noto l'precisando che nelci sono state due giornate lavorative in meno del '22 e che i risultati dei conti nazionali annuali saranno diffusi il prossimo 1 marzo. La stima del governo contenuta nella Nadef indicava per lo scorso anno una crescita0,8% ma, dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha evidenziato il rischio di un rallentamento dell'economia e quindi di una revisione al ribasso delle previsioni. La variazione del Pilacquisita per il 2024, quella che si otterrebbe se nei quattro trimestri 2024 la crescita economica rimanesse ...