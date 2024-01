Israele-Hamas | cosa sta succedendo nel Pd milanese che si spacca sul sostegno pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il ramodel Partito Democratico sisulallamanifestato da alcuni esponenti di partito. Al sit-in di sabato 27 gennaio, non autorizzato dalla Questura, ha preso parte anche Lorenzo Pacini, 27 anni e assessore del Municipio 1. La sua presenza in via Padova non è passata affatto inosservata e ha suscitato le critiche non solo di chi siede dalla parte opposta del consiglio comunale – a partire da Alessandro Verri, capogruppo della Lega, che ne ha chiesto le dimissioni – ma anche dei suoi stessi colleghi di partito. «La propaganda dicolpisce anche gli esponenti del Pd, il sindaco Giuseppe Sala prenda le distanze», ha attaccato il leghista pochi giorni fa in Consiglio comunale. A rispondergli è stato Filippo Barberis, capogruppo del Pd, che ha sconfessato il ...