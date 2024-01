Israele e Hamas | di un accordo | al momento | nemmeno uno spiraglio

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ismail Haniyeh darà una risposta ma vuole il cessate il fuoco permanente su cui Netanyahu non è disposto a cedere. Anche perché l'ultradestra di Ben Gvir assicura che il governo cadrebbe. Blinken sabato per la sesta volta a Tel Aviv: le distanze non sembrano ridotte