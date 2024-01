“Isola dei Famosi” | chi conduce | “Verissimo” svela i piani senza volerlo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Occhi puntati su L’dei, ma soprattutto su chi lo presenterà. Voci di corridoio parlavano di Vladimir Luxuria fare le scarpe ad Ilary Blasi, padrona di case nelle passate 5 edizioni. Rumors poi smentite dalla stessa opinionista. Dunque ancora tutto da decidere, eppure manca davvero poco al ritorno del reality. Chi seguirà i naufraghi? Daarriva la risposta. Leggi anche: Roberta Capua, lo straziante annuncio della conduttrice a “” Leggi anche: “Grande Fratello”, Stefano Miele fa outing sul famoso cantante: “Lui è gay” Chi condurrà L’dei2024? Quando (e se) finirà il Grande Fratello, partirà la nuova edizione dell’dei, reality girato in Honduras che vede personaggi ...

Le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Al momento non è stato ancora annunciato chi sarà il timoniere dell'adventure ... (comingsoon)

Gossip TV Le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Al momento non è stato ancora annunciato… Leggi ...I giovani registi protagonisti all’Accademia di Belle Arti Mario Sironi e anche ad Algeri: prosegue il percorso della rassegna ...Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Sanremo 2024 Amici Adesso Teatro Mostra del Cinema di Venezia Festival di Cannes L'Isola dei Famosi Vernice Coming Soon ...