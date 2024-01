Iran vs Siria – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) Alla sua prima apparizione nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Asia, laaffronterà l’negli ottavi di finale mercoledì 31 gennaio all’Abdullah bin Khalifa Stadium. Il Team Melli si è piazzato in testa al Gruppo C, vincendo per 2-1 contro gli Emirati Arabi Uniti (EAU) nella terza giornata, mentre ini si sono qualificati come una delle migliori terze classificate, sconfiggendo l’India per 1-0 nel loro precedente incontro. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer l’ottava volta consecutiva alla Coppa d’Asia, l’si è qualificato per la fase a eliminazione diretta, prolungando la propria imbattibilità ...