Iran e Pakistan cercano di migliorare i legami di sicurezza

(Di martedì 30 gennaio 2024) dopo l’aumentare delle tensioni tra i due paesi. Teheran e Islamabad hanno concordato di cooperare per combattere il terrorismo.in cerca di migliorihanno concordato di espandere la cooperazione in materia dinel tentativo dile

La riunione si svolgerà in un clima teso, sebbene la crisi con Teheran sembra stia per rientrare Si terrà oggi una riunione di emergenza del ... (sbircialanotizia)

La tensione tra Iran e Pakistan fa davvero paura . La comunità internazionale ha deciso di scende re in campo per portare i due Paesi ad abbassare i ... (notizie)

L’operazione del Pakistan arriva il giorno dopo che l’Iran ha dichiarato di aver utilizzato “ attacchi con missili di precisione e droni” per ... (ilfattoquotidiano)

I precari equilibri in Medio Oriente, continuano a preoccupare i governi occidentali. La situazione, con notizie di bombardamenti che si allargano ... (velvetmag)

La Cina ha la possibilità di mediare tra Iran e Pakistan e lo farà senza alcun dubbio. Anche perché se la situazione dovesse degenerare Pechino avrebbe di che rimetterci ...Islamabad (Agenzia Fides) - Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, è in visita in Pakistan al fine di abbassare la tensione dopo gli attacchi aerei avvenuti nel mese di gennaio tr ...