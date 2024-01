iPad 2022 10 | 9? Wi-Fi scontato di 100€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 30 gennaio 2024)10,9? Wi-Fi con 256 GB di memoria interna èdisul prezzo consigliato e lo stesso sconto è applicato anche ad iPhone 13 Mini da 18 GB. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Serie Galaxy S24 e Redmi Note 13 in offerta su AmazondiVedi su Amazon Apple10,9? (Wi-Fi, 256GB) – Argento (10ª generazione) Prezzodel 13%: 649€ invece di 749€ Vedi su Amazon Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte Prezzo ...