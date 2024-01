“Io non me lo merito” Grande Fratello | puniti tutti gli inquilini | Varrese furioso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024), la produzione usa il pugno duro con glinon ci sta. La comunicazione è arrivata nella mattinata di oggi dopo una puntata molto turbolenta durante la quale, tra le altre cose, è stata eliminata Monia. Più che la sua uscita, tuttavia, a far discutere è stato lo scontro tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Chiamata da Signorini a rispondere sulla situazione dell’attrice ha risposto: “Trovo che c’è un’accelerazione per Beatrice, un cambio di marcia forte”. >>“Questo è un miracolo”. Shannen Doherty e il cancro, l’annuncio inaspettato: cosa è successo nelle ultime ore “Non so se vuole far precipitare le cose, per gestire il consenso in casa o no, e questo mi sorprende. Le frasi sono andate oltre, tu hai detto ‘Ho l’impressione che mi voglia uccidere‘, ma fai sul serio quando ...