Investimenti tecnologici Smeup diventa più grande

(Di martedì 30 gennaio 2024) Continua la crescita di. L’azienda con sede in città in via Giuseppe Saragat 4, leader nel panorama informatico italiano, ha infatti siglato un accordo di investimento che prevede l’acquisizione del 66% delle quote di Gpa Spa, azienda con sede a Imola e Padova e con oltre 20 anni di esperienza nel mondo dell’Information technology. L’operazione societaria, che verrà finalizzata il mese prossimo, è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati da, che ha trovato nel Gruppo Gpa caratteristiche e valori comuni. Gpa, con 110 collaboratori e un fatturato che si attesta a 21 milioni nel 2022, si distingue per un percorso di crescita sul territorio italiano ed estero, grazie alle competenze nel mondo Sap (System Applications and Products) e delle architetture It. Questa partnership permetterà la ...