Investe i poliziotti e scappa | inseguimento in tangenziale all’ora di pranzo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bologna, 30 gennaio 2024 – Quattro chili di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana e 20mila euro in contanti. E’ ingente il bottino sequestrato dalla polizia in corso di un’operazione anti droga e anti spaccio che è finita con uno dei sospettati che ha investito gli agenti e pure una tutta velocità in. E’ successo ieri mattina e a finire in manette sono stati due giovani di 22 e 28 anni, di origine albanese, che erano da tempo nel mirino della Squadra mobile. I due vivevano in un appartamento di via della Pietra (a Borgo Panigale) dove era stato notato da tempo un via vai sospetto. Ieri, uno il 22enne è uscito e, dopo aver preso un autobus, è sceso in via Emilia Ponente. Intanto, nella casa di via della Pietra, intorno alle 14, l’altro giovane è salito su una Opel. Gli investigatori della Mobile hanno deciso allora di ...