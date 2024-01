Intitoliamo una via a Francesca Chiodi | cantante e simbolo di emancipazione femminile

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 gennaio 2024) L'Aquila - Nel corso del weekend, è stata avviata un'iniziativa nel capoluogo aquilano per intitolare una via o una piazza a, celebree attrice, vittima di femminicidio nel lontano 1911. Il movimento, che include un sit-in commemorativo nel cimitero, mira a rendere omaggio a questa figura storica, diva dei cafè-chantant e del teatro di varietà, nonché icona dell', all'apice della sua carriera, venne tragicamente uccisa a soli 27 anni a Genova, pagando il prezzo di un amore non corrisposto. La sua vita, segnata da amore, passioni e tradimenti, ha ispirato diverse opere letterarie nel corso degli anni, diventandodella lotta. L'iniziativa è stata ...